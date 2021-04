Rivoli, due giovani criminali arrestati in 4 ore dalla polizia

Nelle prime ore di oggi, 16 aprile, gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno eseguito due arresti in sole 4 ore, di due italiani, entrambi gravati da numerosi precedenti e dal rilevante spessore criminale nonostante la giovane età, conviventi rispettivamente uno con la nonna e l’altro con gli anziani genitori.

Nel corso della notte la sala operativa ha diramato una nota di ricerche di un soggetto evaso: un giovane italiano, del torinese, che era sottoposto agli arresti domiciliari presso la casa della propria nonna, per diversi reati, tra cui furto e spaccio. In quel momento si sapeva solo che il ragazzo era scappato dall’abitazione della nonna probabilmente alla ricerca di droga a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata. Alle tre del mattino la volante Rivoli1, mentre transitava su Corso Francia, ha individuato una strana autovettura con a bordo un giovane: una macchina di tipo mini car, di colore giallo e nero, in pessime condizioni e priva di targa. Gli agenti della volante hanno subito avuto il sospetto che potesse trattarsi dell’auto corrispondente alla nota di ricerche. Durante il controllo, il giovane guidatore ha iniziato a scalciare e a dimenarsi, tirando pugni all’indirizzo degli operatori, uno dei quali è rimasto ferito con prognosi di 5 giorni. Sono quindi riusciti a metterlo in sicurezza e a procedere all’arresto: tra i reati contestati, oltre l’evasione anche la resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane evaso è stato sanzionato per la violazione della normativa Covid nonché oggetto di diverse contestazioni per violazione del Codice della Strada.

Alle 7.00 della stessa mattina, a seguito di servizi di appostamento che si protraevano dal giorno precedente, la squadra investigativa del Commissariato di Rivoli è riuscita a trarre in arresto un altro giovane italiano, classe 1993, residente in Grugliasco, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione per 4 anni e 6 mesi di reclusione per diversi reati tra cui estorsione e spaccio. Il giovane da tempo viveva presso l’abitazione degli anziani genitori, ove è stato trovato a dormire, non ha opposto resistenza all’arresto.