Chiusure visibilità: lavori sulle sp. 240 di Fiano, sp. 211 di Giaglione, sp. 181 di Caselette

Per la realizzazione di una linea elettrica interrata lungo il lato sinistro della Sp. 240 “di Fiano” dal km 1+587al km 1+602 e attraversamento stradale al km 1+602 nel Comune di Fiano si rende necessaria la sospensione temporanea della circolazione stradale per tutti i veicoli ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso, con percorso alternativo segnalato in loco e delimitazione dell’area di cantiere, lungo la sp240 “di Fiano” dal km 1+300 al km 1+962, dal 21 al 23 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 18.

Sp. 211 “di Giaglione” dal 21 aprile al 7 maggio

Per la posa di una tubazione idrica lungo la Sp. 211 “di Giaglione” dal km 0+000 al km 1+900 nel centro abitato del Comune di Giaglione (TO), si rende necessario regolamentare la circolazione stradale mediante chiusura del tratto stradale con deviazione del transito veicolare in loco per tutti i veicoli eccetto residenti e forze dell’ordine adibite alla pubblica sicurezza, dal 21 aprile 2021 al 7 maggio /2021 dalle ore 8 alle ore 18 di tutti i giorni feriali lavorativi.

Sp. 181 “di Caselette” fino al 23 aprile

Per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sulle strade effettuate dalla Città metropolitana sulla Sp. 181 “di Caselette” dal km 1+200 al km 2+300 nel centro abitato del Comune di Caselette sono possibili sospensioni temporanee della circolazione (max 30 minuti) con deviazione del traffico in loco fino al 23 aprile 2021 dalle ore 7,00 alle ore 18,30 di tutti i giorni lavorativi feriali.