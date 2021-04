Rivarolo-Pont, dalla Regione arriva l'ok per l’elettrificazione. Saranno eliminati anche diversi passaggi a livello

“La conferma dell’impegno della Regione sta a significare che si è deciso di puntare su quest’opera, il cui lavoro di progettazione sta andando avanti secondo i tempi previsti – commenta il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Trasporti Mauro Fava -. Quest’autunno questa fase dovrebbe essere ultimata, dopo di che si passerà alla cantierizzazione. Dal momento in cui partiranno i lavori, si stima un periodo di 22 mesi per il completamento e i successivi collaudi. Entro la fine del 2023, se non ci saranno intoppi, la linea elettrica dovrebbe essere in funzione sino a Pont”.