Nichelino, un veicolo perde il carico e dissemina di dadi sferici la strada: traffico in tilt

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 aprile, a Nichelino un veicolo ha sversato nei pressi dell’incrocio tra via Torino e via Scarrone diversi contenitori con migliaia di piccoli “dadi sferici” che hanno ricoperto la strada, tanto che in alcuni punti era difficile mantenere l’equilibrio.

L’immediato intervento della Polizia locale, che ha modificato la circolazione, permettendo di far pulire la pavimentazione, ha evitato incidenti, col rischio di cadute per ciclisti e centauri.

Il veicolo che ha perso i dadi si è allontanato prima dell’ arrivo delle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sull’accaduto per risalire all'identità del conducente.