Cento milioni dall'Europa per il rilancio del Valentino, tra Po navigabile e Civica a Torino Esposizioni

I soldi dell’Europa per completare il “libro dei sogni” mai realizzato della riqualificazione dell’area del Valentino. Questa mattina gli assessori della giunta Appendino hanno presentato, nel dettaglio, il progetto di rilancio della zona a ridosso del Po: un recupero che verrà finanziato con 100 milioni di euro dei fondi del Recovery Fund. Nel dettaglio verranno destinati 10 milioni di euro per rendere di nuovo navigabile il Po, 6 milioni di euro per il Borgo Medievale, 11 milioni di euro per le aree verdi e 75 milioni per il rilancio di Torino Esposizioni.