Meteo, weekend mite e soleggiato. Ma lunedì tornano le nuvole e la pioggia

La pressione è in aumento con risalita di una massa d'aria calda e stabile dal Nord Africa che nel corso del weekend andrà ad invadere il bacino meridionale del Mediterraneo e parte delle regioni meridionali con un anticipo d'estate sulle stesse. Sul Nord Ovest termometro mite con qualche nube. Masse d'aria umide, a partire da lunedì provocheranno un nuovo abbassamento della colonnina di mercurio e il ritorno delle precipitazioni , che saranno la costante meteorologica della settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione. Da oggi venerdì 23 a domenica 25 aprile cielo poco nuvoloso, soleggiato. Minime in pianura intorno 7-11°C e massime 19-23°C. In pianura venti moderati forti da Nord-Est in rotazione da Ovest domani.

Da lunedì 19 aprile, cielo con nubi in aumento e ritorno delle piogge dal primo pomeriggio.

Previsioni locali:

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html