Larve e blatte tra gli alimenti: chiuso un esercizio commerciale in via Madama Cristina

Chiuso dalla polizia un negozio in via Madama Cristina

Sporcizia diffusa, larve e blatte vicino agli alimenti, disordine. E' questo lo scenario che si è presentato agli occhi della polizia e del personale Asl intervenuti nei giorni scorsi per un controllo in un esercizio commerciale di via Madama Cristina 62/C.

Lo stato dei locali presentava gravi carenze igieniche, con muffe, ragnateli e scarti di lavorazione sui pavimenti. Locali e attrezzature sono stati sottoposti a sequestro penale, oltre a 43 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Il titolare è stato sanzionato per un totale di 23.700 euro e denunciato, e l’attività è stata chiusa fino al completo rispristino degli ambienti.