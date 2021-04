Nichelino va incontro a bar e ristoranti: niente Tosap per chi monta dehor temporanei

Tolardo ha poi aggiunto che "alla luce della situazione sfavorevole per molte delle attività sul nostro territorio, saranno valutate anche installazioni nei pressi del locale di somministrazione pure non essendo nelle adiacenze (piazze, slarghi, parcheggi, ecc.) e che l'installazione di questi spazi sarà esente dal canone unico occupazione suolo fino al 30/06/2021 (fatte salve ulteriori disposizioni di esenzioni successive)" , una decisione per andare ulteriormente incontro alle esigenze di bar, ristoranti e quelle attività che sono già state fortemente penalizzate.

" Crediamo che questa norma metta in difficoltà chi dispone di grandi spazi al chiuso, ma magari di nessuno all'aperto, compromettendo quindi la possibilità di lavorare ", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo . " Per questa ragione, ho emesso un'ordinanza pari a quella adottata nel 2020 che consente il posizionamento di dehor temporanei e mobili in zone antistanti o nei pressi degli esercizi di somministrazione - attività artigianali e vicinati alimentari dalla data di entrata del Piemonte in zona gialla e fino al 31 ottobre ".

Per i dehor già autorizzati nel 2020 sarà sufficiente presentare una comunicazione utilizzando il modulo "comunicazione ampliamento dehor" (il modulo perverrà via mail automaticamente a tutti coloro che furono autorizzati nel 2020 e andrà inviato a commercio@comune.nichelino.to.it). Per i dehor ancora da autorizzare è necessario fare richiesta attraverso il modulo "parere viabilità" a commercio@comune.nichelino.to.it .

Per gli esercizi artigianali quali gelaterie, pizzerie d'asporto, kebab e per gli esercizi di vicinato alimentare dove è consentito il consumo sul posto, è ammessa l'installazione di piccoli spazi antistanti consistenti in due tavoli e sedie ovvero due panche di due metri. Per l'installazione occorre presentare la richiesta di parere come previsto per le somministrazioni.