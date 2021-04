Capriolo ferito salvato a Moncalieri dai carabinieri della Forestale

A Moncalieri un'altra storia a lieto fine, dopo la paura iniziale, protagonista ancora una volta un animale. Se ieri, lunedì 26 aprile, è stato catturato e portato in salvo Galileo, il gallo canterino che teneva svegli i residenti di via Juglaris, oggi pomeriggio un capriolo ferito è stato salvato dai carabinieri della Forestale.

L'animale, in evidente difficoltà, si trovava immerso in un canale artificiale. I militari si sono subito accorti delle sue condizioni critiche e della sua impossibilità di uscire dal corso d’acqua a causa degli scoscesi argini in cemento. Solo dopo diversi tentativi gli uomini della Forestale sono riusciti infine a portare il capriolo sulla sponda del canale per metterlo in salvo,

L’animale presentava ferite alle zampe anteriori e posteriori, probabilmente causate dai disperati tentativi di uscire dal canale e versava in evidente stato di ipotermia. Dopo le prime cure, è stato portato presso il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco.