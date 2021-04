Palazzina di Stupinigi online e on-site: riprendono le visite e restano aperte le porte virtuali

Da, ieri, lunedì 26 aprile, la Palazzina di Stupinigi ha aperto di nuovo i cancelli, contingentando gli ingressi e applicando tutte le regole in vigore per una visita in sicurezza, rafforzando allo stesso tempo l'esperienza online con l'avvio di una nuova e innovativa piattaforma streaming personalizzata. Il nuovo servizio non utilizza le più comuni piattaforme e non si limita a virtual tour attraverso immagini statiche o con la ormai diffusa tecnologia Google Street View, ma per la prima volta in campo museale offre una vera e propria visita virtuale totale, narrata da Serena Fumero, referente per la Didattica, sala dopo sala, alla scoperta di opere, arredi e curiosità, per una durata complessiva di 45 minuti.