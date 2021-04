Comunali Torino, Berutti (Cambiamo): “Damilano candidato ideale. Avviato dialogo proficuo”

“Il profilo di Paolo Damilano è esattamente quello che nei mesi scorsi il centrodestra unito ha delineato per la città di Torino. Da imprenditore ha le idee chiare ed è pragmatico e risoluto. È il candidato ideale per rilanciare una città messa in ombra da un’amministrazione senza visione”. Lo dichiara in una nota il Senatore e Coordinatore regionale piemontese di Cambiamo, Massimo Berutti.

“L’incontro che abbiamo avuto in queste ore mi ha confermato le sue qualità umane, imprenditoriali e politiche. Abbiamo parlato del futuro della Città e del suo rapporto con i Territori, il Nord del Paese e l’Europa. Sono certo che Damilano sia la scelta giusta per il centrodestra e per tutta la Città. Il dialogo che abbiamo avviato sulle idee, i progetti e le prospettive è stato più che proficuo. Presto daremo forma alla nostra intesa in modo che Cambiamo possa dare il suo apporto a vantaggio dei Torinesi e di tutto il Piemonte”.