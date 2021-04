La linea Uno della metro va verso Sud e modifica gli altri capolinea: il trasporto locale pronto a riorganizzarsi

Modifiche in vista per il trasporto pubblico torinese

La riorganizzazione del trasporto pubblico locale torinese sembra finalmente pronta a partire: durante il Consiglio Comunale di lunedì, infatti, l'assessora ai trasporti della Città Maria Lapietra ha confermato l'avvio della prima fase entro la seconda metà di maggio 2021.

Il fulcro degli interventi sarà piazza Bengasi

L'intervento sarà realizzato in funzione del completamento a sud della linea 1 della metropolitana fino a piazza Bengasi: “Verranno completati - ha dichiarato Lapietra – gli attestamenti delle linee 8, 14, 63, 27, 57, 34, 35, 67, 74, 81, 26, 23, 1 e 18 in prossimità del nuovo capolinea, con la contemporanea istituzione della linea 8 sul tracciato della linea 2 e la riorganizzazione del servizio in zona Collegno; a giugno, invece, verranno riviste le linee 76, 43 e 40. Il rinnovamento di una rete risalente agli anni '80 è necessario, avrebbe dovuto partire l'estate scorsa ma è stato rinviato a causa del Covid”.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la linea 15: “Al momento - ha proseguito – non verrà modificata: si tratta di un progetto che riguarda la ricollocazione del capolinea ma stiamo aspettando una risposta da parte del Ministero alla nostra richiesta di finanziamento; con l'Agenzia della Mobilità stiamo approfondendo alcune proposte per le linee 5, 76, 38 e 17. In una fase successiva verranno modificate anche le linee 55, 12, 58, 58/, 62, 11, 65, 71, 46, 58, 58/, 55, 12, 71, 13, 21, 69, 46, 77, 62, 45, 45/, 50, 66, 12 e 13 navetta”.

Il commento del consigliere di Azione Lubatti

Non troppo positivo, a proposito, è il commento del consigliere di Azione Claudio Lubatti, autore di un'interpellanza sul tema: “Il tanto decantato – ha affermato – piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, annunciato dalla sindaca con riunioni e serate insieme a Di Maio a Torino e punto cardine della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, ad oggi si sta sciogliendo come neve al sole”.