Un 45enne di Bra e un 58enne di Torino i rapinatori uccisi a Grinzane. Albese il 34enne fermato

Sono consegnate a una nota della Procura della Repubblica di Asti le prime risultanze emerse dalle indagini in corso sulla tentata rapina di Grinzane Cavour, conclusasi con la morte di due aggressori: il 45enne di Bra Andrea Spinelli e il 58enne torinese Giuseppe Mazzarino, ambedue con precedenti di polizia e penali.



La Procura della Repubblica ha proceduto a immediati accertamenti sul posto, compiuti dal pubblico ministero dottor Davide Greco e dai Carabinieri della Compagnia di Alba e del Nucleo Investigativo di Cuneo.



"Sulla base della prima ricostruzione del fatto – fa sapere la Procura –, due persone, seguite poi da una terza, sarebbero entrate nella gioielleria e con un coltello e una pistola (poi risultata finta e priva del cosiddetto "tappo rosso") avrebbero minacciato di morte il titolare, la moglie e la figlia, l’una colpita da un pugno e l’altra immobilizzata con fascette di elettricista, facendosi in tal modo consegnare numerosi gioielli. Al tentativo di appropriarsi anche del denaro in cassa il titolare avrebbe reagito sparando colpi con pistola legittimamente detenuta".



Due degli aggressori venivano rinvenuti cadavere ad alcuni metri dall’ingresso della gioielleria, mentre il terzo - A. M., 34enne di Alba -, datosi alla fuga pur ferito, veniva rintracciato in tarda serata all’Ospedale di Savigliano e sottoposto a fermo di indiziato di tentata rapina a disposizione della Procura della Repubblica di Cuneo.



Nelle immediatezze del fatto, oltre ai rilievi tecnici eseguiti da personale dell’Arma, il pubblico ministero e i militari hanno sentito il titolare della gioielleria, la moglie e la figlia, nonché altre persone testimoni del fatto.



Sono in corso di acquisizione le immagini delle videocamere funzionanti nell’area. Nelle prossime ore verrà dato incarico di consulenza autoptica e balistica.



"Gli approfondimenti investigativi – si conclude la nota – proseguono al fine di chiarire l’esatta dinamica degli eventi dando il massimo delle garanzie di partecipazione alle indagini a tutte le parti coinvolte".