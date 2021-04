Consiglio regionale, la denuncia di Monica Canalis (Pd): "La maggioranza non è pronta a lavorare in presenza"

“Oggi in III Commissione si è verificato un fatto increscioso. La maggioranza era presente solo con gli esponenti della Lega, nonostante all’ordine dei lavori ci fosse una proposta di legge presentata dal consigliere Paolo Ruzzola (Forza Italia), relativa al tema dei dog-sitter", denuncia Monica Canalis, consigliera regionale e vice Segretaria Pd Piemonte.

"Così è venuto meno il numero legale sulla votazione di un’inversione dell’ordine dei lavori. È scandaloso che colleghi che vengono da Novara ed Alessandria come dalla Valsesia e da Sestriere fossero presenti, mentre non c’era nessuno di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. È evidente che la maggioranza non è pronta a fare le commissioni in presenza. Auspico che il Presidente Stefano Allasia affronti la questione e si adoperi per garantire che anche le Commissioni possano lavorare regolarmente e proficuamente”.