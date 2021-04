Con due complici tenta furto all'Ovs di via Roma ma viene bloccato dalla Polizia

La polizia, allertata dalla vigilanza, ha sventato un tentativo di furto alla Ovs di via Roma, nel centro di Torino.

Fermato un giovane, ora accusato di rapina impropria, che ha cercato di trafugare dal magazzino della merce. Con lui due donne, una delle quali incinta, trasportata in ambulanza in ospedale per un controllo perché nella concitazione del momento si è sentita male.