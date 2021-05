Bunna (Africa Unite) come dj per festeggiare il Primo maggio con un giorno di ritardo

Ripartire, nonostante il meteo. Ne sanno qualcosa al Barrito, la casa del Quartiere che si trova nel cuore di Nizza Millefonti e che - proprio a causa della pioggia battente - ha dovuto rinviare di un giorno i festeggiamenti per il Primo Maggio.

Appuntamento dunque a domani, domenica 2 maggio a partire dalle 12.30, con il "pranzo popolare" organizzato nelle aree all'aperto della Casa del Quartiere, come impongono le regole e le restrizioni anti pandemia (l'accesso è consentito solo su prenotazione, per assicurare distanze e misure di sicurezza).



Ma oltre al cibo e ai laboratori (come "Siamo al verde", dedicato alla pittura per bambini con Armando Borrelli, a partire dalle 14.30), c'è anche un ospite d'onore per la giornata di "ripartenza" del mese di maggio. A partire dalle 18, infatti, scatterà il dj set con Bunna, il cantante degli Africa Unite, a selezionare i dischi.