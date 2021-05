Lanzo: di mestiere faceva il muratore, ma in casa aveva droga e un vero arsenale: arrestato

Un muratore di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lanzo Torinese: a incastrarlo, il fiuto dei cani dell’unità cinofila che ha permesso di scoprire all'interno della sua abitazione 25 grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2500 euro in contanti oltre ad un piccolo arsenale.



Infatti in casa sono state trovate anche una pistola priva di matricola e mai denunciata, varie munizioni, ma pure un fucile a pompa calibro 12, una pistola Beretta calibro 9, 3 machete, 6 coltelli a serramanico, 2 pugnali e 2 taser elettrici. Tutte armi che, anche se denunciate, erano custodite in violazione alle leggi in materia. Inoltre nella sua automobile, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, all’interno del bracciolo era nascosta una pistola Beretta calibro 6,35 di cui aveva denunciato il furto nel 2016. L’arma era tenuta con il caricatore inserito e 5 colpi.