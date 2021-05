Al Santa Croce di Moncalieri e negli altri ospedali dell'Asl To5 posti letto Covid riconvertiti per esigenze ordinarie

Negli ospedali dell'Asl To5 la riduzione dell’afflusso dei pazienti Covid ha permesso, negli ultimi giorni, la graduale riapertura di attività ordinarie e la parziale riduzione posti letto Covid con la riconversione in posti letto ordinari. Questo trend, soprattutto, permette di riconvertire in aumento i Posti letto per le specialità chirurgiche programmate che erano state sospese nel periodo dell’emergenza.

I numeri dei tre ospedali

L’area chirurgica del Santa Croce di Moncalieri aumenta questa settimana da 9 letti durante il periodo Covid a 21. Sempre a Moncalieri la rianimazione aumenta da 4 a 6 a posti letto tutti Covid free. Contestualmente, per quanto riguarda area medica, vengono riconvertiti 10 posti letto Covid.