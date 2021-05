A Mirafiori oltre 10mila metri quadrati dedicati al gioco: apre il Centro Ludico "Ferrarotti" [FOTO e VIDEO]

Duemilatrecento metri quadri interni - a cui se ne aggiungono 8 mila tra giardino ed esterno - dedicati al gioco, allo sviluppo psicofisico dei bambini, con percorsi didattici rivolti alle scuole, laboratori e visite guidate interattive, mostre, progetti e sperimentazioni, iniziative ed eventi tematici. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina il Centro Cultura Ludica ‘ Walter Ferrarotti ’, completamente rinnovato nei contenuti e negli allestimenti, nella nuova sede a Mirafiori Sud, in via Millelire 40.

Uno spazio, come ha spiegato l'assessore comunale all'istruzione Antonietta Di Martino, dedicato al pedagogista torinese Ferrarotti. Proprio l'esponente della giunta Appendino aprirà domani pomeriggio il primo appuntamento pubblico, "Dialoghi sulla cultura ludica". Il centro sarà poi accessibile tutti i mercoledì pomeriggio e giovedì mattina alle scuole, così come ad educatori e alle famiglie per incontri e laboratori.