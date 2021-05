Nessun nuovo supermercato in via Barbera

Il Consiglio Comunale, questo pomeriggio, ha approvato una deliberazione con la quale viene espresso il diniego di deroga, ai sensi della legge 106, alla variante del Piano Regolatore per la realizzazione di un supermercato dopo l’abbattimento di un fabbricato, in via Barbera 50, nel quartiere Mirafiori sud.

Il diniego prevede quindi che l’area, che si configura come zona urbana di trasformazione, mantenga la destinazione a servizi, così come previsto dal Piano Regolatore.