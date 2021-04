Nuovo supermercato in via Barbera? La Giunta stoppa tutto: “Aumentiamo invece le aree verdi pubbliche”

Nuovo supermercato in via Barbera? La Giunta stoppa tutto

In via Barbera 50, nel quartiere Mirafiori Sud, non sorgerà un nuovo supermercato. E’ quanto ha stabilito la Giunta Appendino, non concedendo la deroga per la modifica del piano regolatore che avrebbe consentito l’abbattimento di un fabbricato per la realizzazione di un supermercato di media struttura.

A spiegare le ragioni del diniego, l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria: “La deroga non riveste interesse pubblico. Abbiamo preferito mantenere la destinazione da piano regolatore, in modo da poter legare l'eventuale trasformazione dell'area con destinazione a residenza, all'aumento di aree verdi pubbliche”.

L’area in questione è collocata all'interno dell'isolato delimitato da via Togliatti, via Barbera e via Isler. Il contesto urbano circostante è contraddistinto da edifici a destinazione residenziale realizzati, in maniera massiccia, negli anni '60/'70 del secolo scorso. L’edificio oggi esistente, e di cui la proposta presentata ne prevede la demolizione per la realizzazione del supermercato, è costituito da un fabbricato produttivo con annesso spazio vendita e uffici accessori all’attività, a 1-2 piani fuori terra, e utilizzato, prima della dismissione avvenuta circa da due anni, dall’azienda Zanino Tema Luce.

Gli spazi non verranno trasforma in un nuovo supermercato, in favore di una trasformazione più Green e sostenibile, compatibile con il tessuto sociale del quartiere, quindi. “Per noi è sensato mantenere le destinazioni del piano regolatore” ha ribadito Iaria.

L’ultima parola spetta ora al Consiglio comunale: la delibera, infatti, dovrà essere approvata in Sala Rossa. A quel punto, lo stop all’ennesimo supermercato diventerà ufficiale.