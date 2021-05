Alessandra Gariboldi è la nuova presidente di Fondazione Fitzcarraldo. La nomina è avvenuta nel corso dell'ultimo Consiglio di Amministrazione e dei Soci Fondatori, durante il quale si è discusso l'orientamento strategico futuro della Fondazione che, da più di 20 anni, opera nell'interesse generale per promuovere la sostenibilità e l'innovazione delle politiche, delle pratiche e dei processi culturali e creativi.

E' una tappa del percorso di transizione intrapreso da anni che mira a ridefinire, nel contesto sociale ed economico profondamente mutato, il ruolo della Fondazione nell’accompagnare le trasformazioni culturali.

La scelta di Alessandra Gariboldi si inserisce in questa direzione. Quarantasettenne, storica dell’arte, ha maturato le sue competenze in oltre 20 anni di lavoro sia in Fitzcarraldo – come Coordinatrice dell’Area Ricerca e Consulenza e, dal 2019, come Responsabile dell'Area Progetti Transnazionali –, sia come consulente per alcuni grandi progetti e istituzioni nazionali e internazionali.

“È per me un onore accompagnare la Fondazione in questa evoluzione – ha commentato la neopresidente – Il contributo della cultura è essenziale per sostanziare uno sviluppo realmente sostenibile, affrontare le disuguaglianze e definire nuovi campi di azione - continua Gariboldi - ma la sua capacità trasformativa può realizzarsi solo in una dimensione collaborativa, aperta e coraggiosa e, soprattutto, in una prospettiva europea. È questa una scelta di campo che fa parte della storia di Fitzcarraldo e che intendiamo rinnovare”.

Con una solida esperienza in cooperazione internazionale e audience development, Alessandra Gariboldi ha contribuito in qualità di manager e ricercatrice a diversi progetti europei sulla partecipazione culturale e in qualità di consulente per diverse Capitali Europee della Cultura.

La neopresidente conferma lo slancio europeo della Fondazione, che continuerà a fare la sua parte per valorizzare il contributo della cultura al benessere sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei territori.

Nel corso del Consiglio, inoltre, è stato approvato il nuovo statuto che porterà Fondazione Fitzcarraldo a diventare Ente del Terzo Settore.

Riconfermata alla Vice Presidenza Catterina Seia, mentre Ugo Bacchella manterrà il ruolo di consigliere di amministrazione con delega allo sviluppo e al progetto ArtLab - piattaforma internazionale dedicata allo sviluppo e al rafforzamento del ruolo dei settori culturali e creativi.