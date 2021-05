Traffico, domani chiusura del sottopasso "Mina" di corso Grosseto

Domani, venerdì 7 maggio, e poi, da lunedì 10 a venerdì 14 maggio la semicarreggiata sud (in direzione ovest - est, verso ingresso in città) del sottopasso Vincenzo Mina in corso Grosseto verrà chiusa al traffico per consentire l'effettuazione di alcuni lavori sul nuovo impianto di illuminazione pubblica in condizioni di sicurezza.

I lavori del cantiere proseguiranno ancora, ma da sabato 15 maggio il sottopasso Mina tornerà percorribile in entrambe le direzioni lungo una corsia per ogni senso di marcia.