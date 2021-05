La Finanza scopre oltre 10mila gioielli e oggetti fatti con specie in via d'estinzione: denunciato un imprenditore [VIDEO]

Migliaia di articoli realizzati con prodotti ottenuti da piante o animali protetti perché in via d'estinzione. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditori della zona di Torino Sud, nel cui negozio sono stati trovati oltre 10mila tra gioielli e monili, ma anche oggetti d'arredo senza i necessari certificati. Pietre dure, semipreziose, rami di madrepora o corallo rosso.





I beni sequestrati, la cui reale provenienza è in fase di accertamento, se fossero stati messi in commercio avrebbero generato un illecito guadagno di circa un milione di euro. L’imprenditore è stato denunciato per il reato di importazione illecita di parti di specie protette.