Regole anti Covid violate: chiuso per 5 giorni un ristorante che aveva clienti all'interno in piazza Rebaudengo

Ancora problemi per i locali pubblici che non rispettano le regole anti Covid. In piazza Rebaudengo in particolare è stato chiuso dai carabinieri per 5 giorni un ristorante e il proprietario sanzionato amministrativamente in quanto i clienti consumavano seduti nei locali interni. Un altro esercizio pubblico, in via Ceresole, è stato sanzionato per la mancata esposizione dei prezzi degli alimenti in vendita.



Le gazzelle dell’Arma sono intervenute nei pressi di una caffetteria del quartiere Aurora dove hanno bloccato due cittadini albanesi che stavano dando vita ad una violenta rissa utilizzando per picchiarsi anche una staffa in ferro.