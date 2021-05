Equiter, approvato il bilancio 2020: ricavi in crescita del 10% e utile netto oltre quota 18 milioni

Numeri in crescita e un 2020 in archivio con soddisfazione per Equiter spa, che ha appena approvato il bilancio per l'anno passato.

Scorrendo le cifre, spiccano in particolare i ricavi operativi in crescita del 10% rispetto al 2019, passando da 23,7 a 26,2 milioni di euro. Un trend che si conferma anche per l'utile netto, che superando quota 18 milioni sale a due cifre rispetto all'anno passato, quando si era attestato a quota 16,4 milioni.