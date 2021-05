Guardia giurata uccide la moglie, la rabbia della figlia: "Spero marcisca in prigione"

"Ciao Angela, mi chiamavi Fratellone, avevi un'energia pazzesca, sempre in giro a lavorare per i tuoi figli e il tuo nipotino che amavi. Quasi ogni giorno ci vedevamo sotto casa a ridere e scherzare così da tirarci su a vicenda. Ti voglio bene". E' uno dei numerosi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di Angela Dargenio, la 48enne uccisa ieri in corso Novara dall'ex marito, Massimo Bianco, guardia giurata di 50 anni.

La rabbia della figlia, ascoltata in Questura

Ieri sera in Questura gli inquirenti hanno sentito anche la figlia 26enne della coppia, Eleonora Bianco, che abita col compagno e un figlio piccolo di fronte all'alloggio della madre. "Marcisca in prigione per il male che ha fatto, che muoia da solo", ha detto la giovane ai cronisti che l'aspettavano fuori dagli uffici di corso Vinzaglio. "Se me lo avessero detto che sarebbe finita così non ci avrei mai creduto. Mi sembra di vivere un'altra vita", ha aggiunto prima di essere soccorsa da una ambulanza per un malore.

Interrotto l'interrogatorio dell'omicida

L'interrogatorio di Massimo Bianco è stato invece interrotto su richiesta - accolta - del suo avvocato: l'uomo, frastornato e in lacrime, ha fatto accenno a un altro uomo e avrebbe parlato anche di discussioni avute con l'ex moglie relative ai soldi per i figli.

Tutto in maniera confusa. Così la richiesta dell'avvocato di interrompere l'interrogatorio.