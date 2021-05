Nel prossimo fine settimana riapre il Museo del Tessile di Chieri

Sabato 15 e domenica 16 maggio il Museo del Tessile di Chieri, in via Santa Chiara 11A, apre al pubblico il nuovo percorso espositivo, oggetto di un significativo riallestimento, che racconta la vocazione tessile del chierese dal Quattrocento ai nostri giorni. In contemporanea, la sala della Porta del Tessile, in via Santa Chiara 5, ospita la mostra personale di Lisa Fontana, Premio “Navetta di rame 2021”, che con i suoi lavori d’arte tessile ha reinterpretato disegni di tradizione in chiave contemporanea utilizzando vari materiali -dal lino al rame, dal bambù alla seta -e tessendo ai telai storici del Museo del Tessile.

Sabato 15 maggio, alle ore 11, inaugurazione ufficiale del nuovo percorso espositivo e della mostra temporanea, con presentazione di Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del Tessile che ne firma il riallestimento, e la partecipazione di Alessandro Sicchiero, Sindaco della Città di Chieri, Antonella Giordano, Assessore alla Cultura della Città di Chieri, e dei consiglieri di amministrazione Filiberto Martinetto, Laura Vaschetti, Renato Vasino e Giuseppe Vergnano.