Raccolta rifiuti, colori uguali per i cassonetti della differenziata in Piemonte

Uniformare in tutto il Piemonte, entro il 2024, il colore dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. E' quanto chiede un ordine del giorno del capogruppo di Forza Italia Raffaele Petrarulo, con emendamenti del consigliere M5S Federico Mensio, approvato oggi dal Consiglio comunale di Torino con 24 voti a favore e 7 astenuti.

Il documento impegna la Sindaca e la Giunta a richiedere alla Regione Piemonte, in qualità di autorità d'ambito regionale, l’applicazione tempestiva delle norme nazionali e regionali in merito agli elementi visuali di identificazione dei contenitori per la raccolta differenziata.

In particolare, si chiede di applicare le indicazioni contenute nella norma UNI 11686-2017, per tutti i consorzi regionali, anche in fase di implementazione o cambio di sistema di raccolta ovvero di sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, entro l’anno 2024.