70enne accusa di furto una signora romena, lei parla di molestie: indaga la Municipale di Moncalieri

Chissà quale delle due parti racconta il vero. O magari, come si dice in gergo, la verità sta nel mezzo. Sta di fatto che la Polizia locale di Moncalieri è intervenuta venerdì, al mercato settimanale, per risolvere la diatriba in corso tra un uomo di 70 anni e una signora romena molto più giovane di lui.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era offerto di darle un passaggio in macchina ma una volta a bordo lei gli avrebbe strappato la catenina dal collo, poi ritrovata poco lontano dalla vettura. La donna per giustificarsi ha raccontato che l'uomo la stava iniziando a molestare e che la sua era stata una reazione difensiva.

E così sono partite due denunce: lui per furto e lei per molestie. Al momento le versioni dei protagonisti divergono completamente.