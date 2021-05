Beccati a fare sesso in un giardino di Moncalieri: lui scappa, per lei 10 mila euro di multa

Una passione sfrenata costata una multa di 10 mila euro. La Polizia locale di Moncalieri ha sorpreso un 38enne e una 46enne intenti a fare sesso in un prato pubblico in borgata Santa Maria.

Incuranti delle proteste dei residenti dei palazzi vicini, non hanno saputo trattenersi, ma i loro 'rumori hanno convinto qualcuno a chiamare gli agenti: al loro arrivo lui ha preso in fretta e furia i pantaloni ed è scappato via, lasciando da sola l'amante, mezza nuda.

La donna ha cercato di giustificarsi dicendo che erano solo sdraiati sull'erba in attesa dell'autobus che non passava. Tutto inutile, per lei 10 mila euro di multa per atti osceni in luogo pubblico.