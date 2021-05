Nichelino, fototrappole per pizzicare i "furbetti dei rifiuti"

In questi giorni a Nichelino sono tornati d'attualità in alcuni punti della città gli accumuli di rifiuti ingombranti e così il neo assessore all'Igiene urbana Carmen Bonino ha deciso di passare alle vie di fatto.

"Incontrerò la nuova azienda che si occupa della raccolta, chiedendo uno sforzo straordinario volto al controllo e alla repressione", ha detto l'assessora. Ma intanto il Comune sta predisponendo l'installazione di fototrappole per pizzicare i 'furbetti dei rifiuti' rimasti impuniti: "In questo modo saremo in grado di presidiare le zone più a rischio, individuando i colpevoli degli abbandoni", ha aggiunto la Bonino, dopo la segnalazione di casi in via Colombetto, via Torricelli e via San Francesco D'Assisi.

"Vorrei che a Nichelino fosse chiaro a tutti che non c’è più spazio per la tolleranza verso questi abusi", ha concluso l'assessora all'Igiene urbana.