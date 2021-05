Comunali, Lavolta: "Per Primarie già raccolte 3.278 firme: se vinco mi rivolgerò alle altre forze progressiste"

Enzo Lavolta al giro di boa della raccolta firme per partecipare alle Primarie di Torino. A dieci giorni dall'inizio del tour, l'ex assessore all'Ambiente ha ottenuto 3.278 sottoscrizioni, sulle 7 mila necessarie da avere entro il 23 maggio per poter scendere in campo alle consultazioni dem del prossimo 12 e 13 giugno.

"Un risultato concreto - ha commentato Lavolta - non solo figlio di una competizione. Ho girato tutti i quartieri, da Barca a Rebaudengo ed Aurora. Oggi siamo qua alle Porte Palatine ed entriamo fisicamente in città: da domani saremo a Mirafiori". A questa cifra mancano però quelle online che, come sottolinea criticamente il consigliere del Pd, "non è dato sapere quante sono: la sensazione di scalare una montagna a mani nude è concreta".

"Nessuno sa che ci sono le Primarie"