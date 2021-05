Due uomini e una gamba (di un tavolo): denuncia per un 27enne in via Guido Reni

A bordo di un furgone hanno tentato di eludere il controllo di Polizia, ma non sono sfuggiti agli agenti che avevano notato le manovre di guida sospette e li hanno comunque fermati.



E' successo in via Guido Reni. I poliziotti hanno notato un’asta in legno fuoriuscire dal vano sottostante il sedile del conducente, che si presentava svuotato proprio per utilizzarlo come contenitore. Si trattava della gamba di un tavolo. L’asta in legno, della lunghezza di 76 centimetri, è stata sequestrata dagli agenti che hanno denunciato il conducente, un ragazzo italiano di 27 anni, per porto di oggetti atti ad offendere.