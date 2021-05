C'è anche un 23enne di Carmagnola tra le due vittime dell'incidente di Savigliano

Bollettino tragico per l'incidente di ieri, venerdì 14 maggio, sulla Sp 151 nella strada che collega la frazione Solere di Savigliano con Vottignasco.

Tre i giovani a bordo della Clio Blu che poco dopo le 20 si è scontrata con un tir finendo fuori dalla carreggiata in un canale. I due giovani ragazzi sono deceduti a seguito della violenta collisione, mentre la giovane di 19 anni, Renata Rosa Mercurio, sorella di una delle vittime è stata elitrasportata all'ospedale Santa Croce in codice rosso e si trova al momento sotto osservazione.

Le vittime sono un 18enne di Racconigi (Denis Bellucci) e un 23enne (Alberto Mercurio), originario della Bolivia, con residenza a Valgrana, ma al momento era stabile con la madre a Carmagnola. Stando alle prime informazioni i due ragazzi erano seduti uno alla guida e l’altro dietro mentre la giovane era seduta davanti lato passeggero.



Alberto Mercurio era solito aiutare presso il ristorante-pizzeria "Ar Colosseo" a Valgrana in via Caraglio il padre insieme sorella Renata Rosa. L'esercizio era stato preso in gestione da circa due anni dalla famiglia Mercurio.

"Una tragedia - ha commentato il primo cittadino di Valgrana Albino Arlotto - perdere delle giovani vite in questo modo in un mondo dove di giovani ce ne sono sempre meno ci lascia senza parole."



I lavori per liberare la strada dai resti del camion a rimorchio sono andati avanti fino a tarda notte bloccando il traffico sulla provinciale.



Lievi ferite per l'autista del camion preso in cura dai sanitari sotto choc.



Sulla dinamica esatta stanno indagando i Carabinieri di Savigliano intervenuti in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.



Ieri sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, Savigliano e Cuneo con autogru.