A Torino nuovi velox fissi per colpire chi preme sull'acceleratore

Dopo i T-Red, a Torino potrebbero arrivare nuovi autovelox fissi per punire gli automobilisti che spingono troppo sull'acceleratore su strade urbane come corso Chieri. Lunedì il Consiglio Comunale ha approvato una mozione a prima firma del consigliere M4O Damiano Carretto che, insieme alle pentastellate Daniela Albano e Viviana Ferrero, chiede ulteriori interventi per garantire la sicurezza stradale.

La mozione chiede tempi più lunghi per i semafori e velox fissi in c orso Venezia, corso Grosseto e via Bologna

Oltre all'allungamento dei tempi semaforici per permettere ai pedoni di attraversare in sicurezza ad esempio su corso Grosseto e corso Tassoni, l'atto propone anche di installare autovelox fissi in corso Venezia, corso Grosseto, via Botticelli, via Pietro Cossa/via De Sanctis e via Bologna. "L'obiettivo -spiega Carretto - non è fare più multe, ma rallentare le auto e far rispettare i semafori, garantendo così una maggiore sicurezza su quelle strade dove le macchine viaggiano a velocità sostenuta. Se uno poi infrange il codice della strada, è giusto che venga sanzionato".