Fa il pieno di carburante ma si rifiuta di pagare: finisce in manette per tentata rapina

Ha portato la sua auto da un benzinaio di corso Casale e lì ha chiesto il pieno di carburante. Tutto normale fino al momento di pagare, quando l'uomo si è rifiutato di mettere mano al portafoglio e ha minacciato l'operatore.

L’incaricato aveva effettuato due distinte operazioni in quanto, con molta probabilità, a causa di una bolla d’aria, la prima erogazione di gasolio si era interrotta. Il cliente però non gli ha creduto e si è rifiutato inizialmente di pagare la prima fornitura e poi successivamente di pagarle entrambe. E’ sceso dall’auto e si è avvicinato all'operatore nel tentativo di aggredirlo.

L'uomo, un 38enne africano, è andato in escandescenza e ha aggredito anche gli agenti delle volanti e del Commissariato Borgo Po giunti sul posto. Ha prelevato una transenna nell’area lavaggio auto e l’ha scagliata contro i poliziotti che sono riusciti a schivare il colpo. Uno di loro ha però ricevuto un pugno in faccia dall'aggressore.

Riusciti a contenere l'automobilista, gli agenti lo hanno trasportato negli uffici per accertamenti sull’identità personale, che hanno fatto emergere come lo stesso avesse numerosi precedenti di polizia specifici. E’ stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato in quanto, durante la perquisizione dell’auto a lui in uso, i poliziotti hanno rinvenuto un’ascia di piccole dimensioni, un paio di manette ed un telo raffigurante il logo dei Carabinieri che era esposto al di sopra del pannello del bagagliaio.