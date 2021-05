In bus e treno gratis a fare il vaccino Covid: Gtt aderisce alla campagna della Regione

In bus, tram e treno gratis a fare il vaccino contro il Covid-19. Gtt ha aderito all’iniziativa della Regione che consente, a chi ha ricevuto l'sms con la prenotazione, di recarsi presso il centro vaccinale senza acquistare il biglietto.

Per gli spostamenti, in caso di controllo, basterà mostrare il messaggio con l’appuntamento ricevuto.

A chi invece utilizzerà la metropolitana di Torino, il Gruppo restituirà i biglietti di andata e ritorno per l'hub vaccinale, fino a 3 mesi dopo la data della vaccinazione.

Ci si dovrà recare presso il Centro di Servizi al Cliente di Porta Nuova dopo aver prenotato un appuntamento tramite l'app o il sito ufirst: allo sportello sarà richiesto di esibire i ticket utilizzati in metro insieme al messaggio con la convocazione per il vaccino.