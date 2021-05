Moncalieri: ladro distratto perde il cellulare dopo furto, torna per riprenderlo ma viene arrestato

Una distrazione fatale che hanno fatto scattare le manette. I carabinieri di Moncalieri hanno arrestato un rapinatore, che aveva cercato di portare via alcuni oggetti dagli scaffali di Leroy Merlin.

Per guadagnarsi la fuga l'uomo aveva spintonato a terra la guardia giurata. Dopo essere fuggito via, si è accorto di non avere più il cellulare: lo aveva perso nella piccola colluttazione con il vigilante.

Nel frattempo, fuori dal negozio i carabinieri stavano già analizzando il cellulare quando il malvivente è spuntato chiedendo se poteva riaverlo: una ingenuità che ha fatto scattare le manette da parte dei militari.