Vaccini Covid, oggi in Piemonte somministrate oltre 32mila dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.434 le persone estremamente vulnerabili, 5.094 i cinquantenni, 10.333 i sessantenni, 2.799 i settantenni e 787 gli over80. Oltre 3.200 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.137.910 dosi (di cui 711.277 come seconde), corrispondenti all’89% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende le 148.590 dosi di Pzifer consegnate in giornata.