Moncalieri confermato anche nel 2021 Comune Turistico della Regione

La riapertura del Castello, l'eccellenza della biblioteca civica Arduino, le tante iniziative culturali e artistiche messe in campo. Moncalieri è stato confermato Comune Turistico della Regione Piemonte anche per il 2021.

Un riconoscimento previsto dalla legge regionale 14 del 2016 per quei comuni che abbiano ogni anno stanziamenti specifici di bilancio sul capitolo turismo, un adeguato numero di posti letto ricettivi, la presenza sul territorio di un ufficio turistico (e Moncalieri ne ha ben 3: Porta Navina, Revigliasco e la biblioteca Arduino).

Altri criteri sono la presenza di attrattive naturali, storiche, artistiche, sportive, unite alla spiccata valenza turistica enogastronomica, attestata dalla presenza di prodotti tipici legati al nome del comune. Caratteristiche che Moncalieri possiede e che gli sono state riconosciute dalla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, che ogni anno esamina le candidature presentate dai comuni.

L’assessore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo ha accolto con entusiasmo la notizia: “Si tratta del giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni, in particolar modo a partire dalla riapertura del Castello nel novembre 2017 – commenta – E' la conferma che la programmazione culturale e il lavoro di promozione fatti fin qui stanno andando nella direzione giusta”.