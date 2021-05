Auto vandalizzate a Nichelino, c'è una baby gang in azione?

Per i proprietari non è stato il massimo, scendendo la mattina per recuperare l'auto e andare al lavoro. Sono numerosi i casi di macchine vandalizzate a Nichelino segnalati negli ultimi giorni, in particolare tra il centro cittadino e la zona di via Giusti.

Le immagini delle telecamere

La Polizia locale e le forze dell'ordine stanno indagando, cercando di lavorare anche sulle immagini delle telecamere di zona per provare a capire se da lì possono uscire fuori dettagli utili per risalire a coloro che hanno imbrattato le portiere con lo spray o rigato le fiancate delle vetture.

Probabilmente si tratta dell’ennesimo gruppetto di ragazzini, o forse degli stessi che in alcune occasioni hanno già preso di mira la linea 35 e i trasporti pubblici.