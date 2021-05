Centro per l'Intelligenza Artificiale, Pichetto gela gli entusiasmi: "Fondi del Dl Sostegni non dedicati a quello"

"Il polo automotive di Torino sarà rifinanziato attraverso una rimodulazione di fondi già destinati al Politecnico di Torino per la costituzione di un polo nazionale della ricerca e il trasferimento tecnologico a favore della filiera automotive. I fondi in questione previsti dal Dl Sostegni bis non sono dunque destinati al centro di intelligenza artificiale di Torino, nella cui direzione si continua tuttavia a lavorare, in attesa di ulteriori definizioni". E' quanto precisa il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, riferendosi alle notizie circolate oggi sui finanziamenti destinati al Centro di Intelligenza Artificiale di Torino.