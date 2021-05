Morto Abdel Karim Fayez, storico interprete del Tribunale di Torino

Sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Abdel Karim Fayez, da oltre trent'anni interprete di lingua araba al tribunale di Torino. La notizia della morte di Fayez, 75 anni, di origini egiziane, si é diffusa ieri sera e tanti addetti ai lavori lo hanno voluto ricordare con messaggi di affetto.

Fra questi, la presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino Simona Grabbi. "Noi penalisti lo conoscevamo da quando eravamo bambini, é sempre stato un punto di riferimento, una persona estremamente garbata, competente e disponibile verso tutti. Quando ci incontravamo - aggiunge Grabbi - ci raccontava la sua storia, l'arrivo in Italia per studiare Economia e i primi lavori da interprete, ha iniziato per mantenersi e poi é diventato il suo mestiere".