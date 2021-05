I pollici verdi di Torino fondano Forestopia, foresta urbana per una città più sana e più bella

Il progetto Forestopia è stato presentato al Convitto Cafè di via San Francesco da Paola

Dall'asfalto nascono i fior. Il nuovo sogno green di Torino si chiama Forestopia e coinvolge commercianti, scuole e istituzioni in un grande cantiere naturale per l'edificazione di una foresta urbana nelle zone in cui il verde è più carente.

L'idea è dell'associazione Orticola, promotrice degli eventi florovivaistici Flor e Agriflor, che, grazie al crowdfunding, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, sulla piattaforma Ideaginger (5.000 euro la soglia da raggiungere) ha dato forma alle prime proposte concrete di intervento sul territorio.

A cominciare dall’associazione di via San Francesco da Paola, i cui esercenti, reduci dalla pedonalizzazione sperimentale di qualche mese fa, ora puntano ad abbellire di fiori e piante la strada. Così come le associazioni del quartiere Aurora per la riqualifica di piazza Alimonda, che andrebbe arricchita di elementi arborei attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Significativa, poi, la partnership con i Lions Distretto 108Ia1 - Dipartimento Ambiente, per sviluppare un progetto di piantumazione nelle scuole cittadine, sensibilizzando gli studenti sull’importanza del verde e coinvolgendoli attivamente nella creazione e successiva cura delle loro piccole foreste scolastiche.

"Nel tempo - ha detto Giustino Ballato, presidente di Orticola, durante la presentazione pubblica nel dehors del Convitto Cafè - abbiamo espulso dalle nostre città la vegetazione e gli animali, ora è necessario invertire questo paradigma. Durante la pandemia abbiamo sperimentato come l'ambiente urbano potesse rivelarsi una prigione, ci è mancato stare all'aria aperta e passeggiare in mezzo alla natura. Questo dimostra che abbiamo tutti bisogno del contatto con le piante: fanno stare meglio le persone, donano bellezza e un'aria pulita. Una città con più piante è più sana e più felice".

Il progetto ha coinvolto anche Borgo Po e Madonna del Pilone, di cui la pasticceria Ellie in corso Casale è la principale testimonial. In un secondo momento, l’obiettivo di Forestopia sarà quello di creare una vera e propria “Food Forest”, la prima foresta edibile della città. Un luogo accessibile dove coltivare e raccogliere fiori e frutti, organizzare incontri su orticoltura e alimentazione o, semplicemente, camminare nel verde per godersi momenti di pura libertà.