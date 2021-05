Toti a Torino: “Le regioni facciano le regioni: tutti devono avere gli stessi servizi nei diversi territori”

“Le regioni nascono e hanno nel lodo dna quello di adattare le politiche per i cittadini a seconda delle conformazioni geografiche, sociali ed economiche spesso diverse a seconda dei territori. Se avessimo voluto gestite tutta l’Italia in modo unitario, da Lampedusa a Courmayeur, avremmo avuto uno Stato centrale. Ma se il nostro Pese è diviso in regioni, province e città metropolitane è perché si debba attuare azioni mirate e puntuali a seconda delle necessità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’accordo bilaterale firmato a Torino con il governatore Alberto Cirio sulle vaccinazioni anti-Covid durante le ferie.