Tori in fuga dalla Mandria, incidente nella notte: auto distrutta, morto un animale

Un animale morto e un'auto distrutta. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte e che ha visto come protagonisti i tori in fuga dalla Mandria. Quello che tanti temevano è successo: gli animali sono rimasti coinvolti in un impatto che ha distrutto un’Alfa Romeo guidata da un ragazzo di 21 anni, miracolosamente illeso. Uno dei tori però è rimasto ucciso nell’impatto con la macchina.

“E’ successo dopo il cimitero di San Gillio, sono andati per i campi. E’ la strada provinciale che porta a Givoletto” scrive Daniela Cavaliere, che ha pubblicato le foto dell’incidente su Facebook.

A quanto si apprende, i tori sopravvissuti sono ancora tutti insieme e si muovono in gruppo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Asl.