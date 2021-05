Sorpresi a rubare in un negozio e in un'auto: arrestati due ladri a Moncalieri e Chieri

A Moncalieri , nell’hinterland torinese, è finita in manette una 25enne, che in un esercizio commerciale si è impossessata di vari prodotti nascondendoli all’interno di uno zaino dopo avere forzato le placche anti taccheggio. Individuata dall’addetto alla sicurezza riusciva a fuggire spintonandolo ma il pronto intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccarla nelle vicinanze e di recuperare la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.

A Chieri, stessa sorte è toccata ad un 35enne che è stato colto in flagranza dai carabinieri della locale Stazione mentre tentava di rubare un’auto parcheggiata sulla pubblica via. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militari li ha aggrediti danneggiando anche la vettura di servizio ma è stato in breve tempo immobilizzato.