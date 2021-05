Il cartellone di Stupinigi Sonic Park si arricchisce con Marco Masini e Gigi D'Alessio

Si sta completando il cartellone dell'edizione 2021 di Stupinigi Sonic Park, il festival musicale in programma nella residenza sabauda del Comune di Nichelino. Gli ultimi due noti sono cantanti italiani amati da un pubblico vastissimo: Marco Masini (che si esibirà la sera del 30 giugno) e Gigi D'Alessio (protagonista il 19 luglio).

Quest’estate Marco Masini torna a esibirsi dal vivo con “ElettroAcustico 2021”. Sul palco insieme a lui ci saranno Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica). Stupinigi Sonic Park sarà la prima data dei suoi concerti estivi in cui celebra i 30 anni di carriera.

"Quanto ci siete mancati… chissà come abbiamo fatto a stare per più di un anno senza di voi – ha commentato l'artista toscano - È stato come rinchiuderci in prigione, è stato qualcosa di forte, ci è mancato ogni vostro respiro, ogni vostro grido. La condivisione è ciò che noi amiamo di più, la possibilità di condividere l’emozione che abbiamo sempre provato con voi. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare piano piano, con un piccolo step. Ho da subito aderito per portare in giro uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti, Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini, per fare una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare".

Il nuovo inizio di Gigi D'Alessio

Quella di Stupinigi sarà invece la terza data dell'estate di Gigi D'Alessio, la sera del 19 luglio. “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte", ha dichiarato il cantautore napoletano. "Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco".

"La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!”.