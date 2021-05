Torino punta sul green per il car sharing, a breve il bando: mezzi elettrici, gpl o benzina Euro 6

Torino punta sul green per i mezzi in condivisione. Questa mattina la giunta Appendino ha approvato le linee guida per la gestione del car sharing, in previsione del bando che verrà pubblicato le prossime settimane.

Le flotte dovranno essere composte da un minimo di 200 veicoli, che non potranno essere alimentati a diesel. Via libera all'elettrico, all'ibrido, al gpl, al metano e benzina Euro 6. A queste caratteristiche dovranno rispondere anche gli eventuali mezzi per il trasporto delle merci in sharing.

Tutte le auto dovranno avere copertura assicurativa, non potranno avere più di quattro anni e/o più di 100mila chilometri di percorrenza.

Oltre ad essere integrate con le piattaforma per la mobilità, i gestori dovranno anche fornire i dati statistici alla Città sull'utilizzo del car sharing.

Al servizio free floating si aggiungerà la possibilità di utilizzo di alcuni punti di sosta riservati, individuati da Palazzo Civico, da utilizzare in condivisione tra tutti gli utenti dei vari operatori che aderiranno al bando, compreso l’attuale gestore del car sharing elettrico Leasys Rent. Previsto nuovamente la sosta gratuita sulle strisce blu, così come l'accesso gratis nella Ztl.